«حقك عليا».. رئيس الوزراء يعتذر لطبيبة سوهاج على الهواء

جدة - نرمين السيد - علّق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على واقعة تعنيف ومشادة محافظ سوهاج مع طبيبة فى إحدى المستشفيات قائلًا:" كمسؤولين تنفيذين نحرص على تحقيق رضا المواطن ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة المواطن ولكن دون تجاوز فى حق العاملين فى الدولة.. وبقول للطبيبة حقك عليا وبنعتذرلك إذا ثبت حدوث تجاوز".





وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد سرعة توطين الصناعات للطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن خطة ترشيد الكهرباء مستمرة للجهات الحكومية مع قرار وقف تخفيف الأحمال. ووجه رئيس الوزراء رسالة للمواطن المصرى قائلًا: "بشكر المواطن المصرى العظيم اللى استحمل خطة وقف تخفيف الأحمال وبطلب منه انه يساعدنا فى ترشيد الكهرباء" . وأوضح أن مجلس الوزراء اليوم ناقش عدد من الملفات المهمة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، معلنًا إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بداية من الأحد المقبل، ولكن من الوارد أن يحدث مشكلة فى منطقة ما بسبب مشكلة فنية وهذا أمر يحدث فى كل دول العالم.

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