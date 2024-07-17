عاجل.. رئيس الوزراء: وقف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الوزراء اليوم ناقش عدد من الملفات المهمة ومنها أزمة تخفيف الأحمال.





وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، أن خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف ستتوقف بداية من الأحد المقبل. وذكر مدبولي، أن الدولة استوردت شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال.

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