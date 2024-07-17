أخبار مصرية

عاجل.. رئيس الوزراء: وقف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد المقبل

0 نشر
محمد الحنبوصى 2024-07-17 16:54 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

جدة - نرمين السيد -  الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الوزراء اليوم ناقش عدد من الملفات المهمة ومنها أزمة تخفيف الأحمال.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، أن خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف ستتوقف بداية من الأحد المقبل.

وذكر مدبولي، أن الدولة استوردت شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. رئيس الوزراء: وقف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا