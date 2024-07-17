مدبولي: نستهدف استغلال طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر لدعم شبكات الكهرباء

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف استغلال طاقة الرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر، لدعم قدرات شبكة الكهرباء.





وأضاف "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أنَّ بنهاية 2024 ستنتهي مشكلة الكهرباء بشكل كامل وما حدث كان بسبب ظروف خارجية. وأشار إلى أنه يعمل مع الحكومة على قدم وساق لتقليل موضوع تخفيف الأحمال بعد فترة الصيف، خصوصًا أن حجم زيادة استهلاك المواطنين للكهرباء بشكل غير مسبوق.

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