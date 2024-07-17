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شملت جولة محافظ الفيوم بمستشفى سنورس، تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث التقى المحافظ عددًا من المرضى وذويهم وناقشهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما ناقش مسؤولي المستشفى حول مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ.
كما شملت الجولة، قسم الملاحظة الرجالي، وقسم إنعاش القلب والرئتين، وعيادة الرمد، والمركز الجديد للغسيل الكلوي، حيث استمع المحافظ لشكاوى المترددين على المركز ووجه بسرعة حلها، حفاظاً على سلامة المرضى والتخفيف من معاناتهم.
خلال جولته بالمستشفى، استمع محافظ الفيوم لشكوى إحدى العاملات قاربت على بلوغ سن المعاش، من الإجراءات التي تعيق صرف مستحقاتها المالية عن مدة خدمتها، ووجه المحافظ، مدير المستشفى بسرعة مراجعة ملفها الوظيفي للحصول على مستحقاتها، مطالباً عاملة المستشفى بالحضور إلى مكتب المحافظ يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشكلتها بشكل أشمل، بعد مراجعة ملفها الوظيفي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الفيوم يستمع لشكوى عاملة بمستشفى سنورس المركزي.. ويدعوها لزيارة مكتبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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