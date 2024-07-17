محافظ الفيوم يستمع لشكوى عاملة بمستشفى سنورس المركزي.. ويدعوها لزيارة مكتبه

جدة - نرمين السيد - فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، مستشفى سنورس المركزي، للوقوف على مدى انتظام سير العمل بالمستشفى، والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ومدى انتظام الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية.





شملت جولة محافظ الفيوم بمستشفى سنورس، تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث التقى المحافظ عددًا من المرضى وذويهم وناقشهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما ناقش مسؤولي المستشفى حول مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ.

كما شملت الجولة، قسم الملاحظة الرجالي، وقسم إنعاش القلب والرئتين، وعيادة الرمد، والمركز الجديد للغسيل الكلوي، حيث استمع المحافظ لشكاوى المترددين على المركز ووجه بسرعة حلها، حفاظاً على سلامة المرضى والتخفيف من معاناتهم.

خلال جولته بالمستشفى، استمع محافظ الفيوم لشكوى إحدى العاملات قاربت على بلوغ سن المعاش، من الإجراءات التي تعيق صرف مستحقاتها المالية عن مدة خدمتها، ووجه المحافظ، مدير المستشفى بسرعة مراجعة ملفها الوظيفي للحصول على مستحقاتها، مطالباً عاملة المستشفى بالحضور إلى مكتب المحافظ يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشكلتها بشكل أشمل، بعد مراجعة ملفها الوظيفي.