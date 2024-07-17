مدبولي يشكر المصريين على تحملهم خطة تخفيف الأحمال

جدة - نرمين السيد - وجّه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة شكر للمواطن المصرى العظيم الذي تحمل خطة وقف تخفيف الأحمال وبطلب منه أنه يساعدنا فى ترشيد الكهرباء.





قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنّ الفترة المقبلة ستشهد سرعة توطين الصناعات للطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن خطة ترشيد الكهرباء مستمرة للجهات الحكومية مع قرار وقف تخفيف الأحمال.

وأوضح أن مجلس الوزراء اليوم ناقش عدد من الملفات الهامة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، معلنا إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بداية من الأحد المقبل، ولكن من الوارد أن يحدث مشكلة فى منطقة ما بسبب مشكلة فنية وهذا أمر يحدث فى كل دول العالم.



وتابع: "نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال".

وأوضح أنه وجه الوزراء المعنيين بوضع خطة للاحتياطات اللازمة تحسبًا لحالة ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة.