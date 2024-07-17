أخبار مصرية

محافظ سوهاج: خطة لتحويل المنطقة الأثرية بأخميم إلى متحف مفتوح

0 نشر
مختار صالح 2024-07-17 17:24 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

جدة - نرمين السيد - محافظ سوهاج يزور المنطقة الأثرية بأخميم

تفقد عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، يرافقه محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وعلاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، المنطقة الأثرية بأخميم ومحيطها، بعد نقل سوق الأربعاء من المنطقة.

محافظ سوهاج يزور المنطقة الأثرية بأخميم

جاء ذلك بحضور علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير المنطقة الأثرية بأخميم، ووضعها على الخريطة السياحية كأحد أهم المزارات الأثرية الموجودة بسوهاج.

كما تفقد المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالتعاون مع شباب مبادرة "بإيدينا نجمل شوارعنا"، حيث تم رفع القمامة ورفع كفاءة الأرصفة، ودهان البردورات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة، بعد إخلائها.

محافظ سوهاج يزور المنطقة الأثرية بأخميم

كما قام المحافظ بجولة داخل المنطقة الأثرية، موجهًا مسؤولي المنطقة بعمل لوحات تعريفية بمختلف اللغات لكل قطعة أثرية موجودة، ورفع كفاءة كشافات الإنارة، على أن يتم الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة الأثرية خلال شهرين من الآن.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على المناطق الأثرية، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما أشار إلى خطة المحافظة لتحويل المنطقة الأثرية بأخميم إلى متحف مفتوح لجذب السائحين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ سوهاج: خطة لتحويل المنطقة الأثرية بأخميم إلى متحف مفتوح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا