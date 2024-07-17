محافظ سوهاج: خطة لتحويل المنطقة الأثرية بأخميم إلى متحف مفتوح

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جدة - نرمين السيد - محافظ سوهاج يزور المنطقة الأثرية بأخميم
جاء ذلك بحضور علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير المنطقة الأثرية بأخميم، ووضعها على الخريطة السياحية كأحد أهم المزارات الأثرية الموجودة بسوهاج.
كما تفقد المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالتعاون مع شباب مبادرة "بإيدينا نجمل شوارعنا"، حيث تم رفع القمامة ورفع كفاءة الأرصفة، ودهان البردورات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة، بعد إخلائها.
كما قام المحافظ بجولة داخل المنطقة الأثرية، موجهًا مسؤولي المنطقة بعمل لوحات تعريفية بمختلف اللغات لكل قطعة أثرية موجودة، ورفع كفاءة كشافات الإنارة، على أن يتم الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة الأثرية خلال شهرين من الآن.
والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على المناطق الأثرية، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
كما أشار إلى خطة المحافظة لتحويل المنطقة الأثرية بأخميم إلى متحف مفتوح لجذب السائحين.
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