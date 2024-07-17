رغيف خبز مطابق للمواصفات.. توجيهات محافظ بورسعيد لأصحاب المخابز

جدة - نرمين السيد - جانب من جولة محافظ بورسعيد واصل محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جولاته التفقدية المفاجئة، على أحد المخابز البلدية، من أجل التأكد من جودة المخبز وجودة الخبز ومدي رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.



ووجه محافظ بورسعيد بالالتزام بالمواصفات المحددة والوزن المطلوب في رغيف العيش وبتطبيق مواصفات جودة رغيف الخبز، ومدى جاهزية المخابز ومطابقة حصة الدقيق المقررة للمخبز، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، موجها بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتأكد من صرف الخبز إلى مستحقيه ووصول الدعم لهم.

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