مدبولي: بنهاية 2024 ستنتهي مشكلة الكهرباء بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بنهاية 2024 ستنتهي مشكلة الكهرباء بشكل كامل وما حدث كان بسبب ظروف خارجية.





وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده عقب اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الأحد المقبل ستنتهي عملية تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف.

وأشار إلى أنه يعمل مع الحكومة على قدم وساق لتقليل موضوع تخفيف الأحمال بعد فترة الصيف، خصوصًا أن حجم زيادة استهلاك المواطنين للكهرباء بشكل غير مسبوق.