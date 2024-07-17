مدبولي: نسبة استهلاك الكهرباء الفترة الماضية وصلت لـ37.5 جيجا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العمل مستمر من أجل إنهاء أزمة تخفيف الأحمال ووضع حلول جذرية لها قبل نهاية العام المقبل .





وأضاف مدبولي، خلال كلمته، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي: "حجم استهلاكات الكهرباء ارتفعت بكميات غير مسبوقة". وتابع: "في الأيام الماضية تجاوزت نسبة الاستهلاك 37.5 جيجا بزيادة أكثر من 12% عن العام الماضي". وطلب مدبولي، من الوزراء الجدد أن يكون هناك احتياطات كاملة في الفترة المقبلة للتعامل مع زيادة معدلات الاستهلاك في الكهرباء.

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