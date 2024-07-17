ضبط 3 أشخاص بالقاهرة أثناء تنقيبهم غير المشروع عن الآثار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 03:32 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة بقطر 3 متر وعمق 8 أمتار بالعقار المُشار إليه، وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.