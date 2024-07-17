أخبار مصرية

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة أثناء تنقيبهم غير المشروع عن الآثار

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 03:32 مساءً -  

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة بقطر 3 متر وعمق 8 أمتار بالعقار المُشار إليه، وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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