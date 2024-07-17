" مع السلامة يا شريف".. محمد جمعة ينعى شريف بدر

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان محمد جمعة عبر صفحته الشخصية فيس بوك السيناريست شريف بدر الدين والذي وافته المنية صباح اليوم حيث قام بنشر صورة للراحل وعلق عليها " مع السلامه يا شريف

اشهد الله انك كنت من اطيب الناس واكثرهم

خلقا وفنا ولكن لا نقول الا ما يرضي ربنا

إنا لله وإنا اليه راجعون

السيناريست شريف بدر الدين

اسألكم الدعاء"

السيناريست شريف بدر

آخر أعمال محمد جمعة

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد جمعة فيلم “ شقو ” الذي عُرض في موسم عيد الفطر الماضى وحقق نجاحًا ساحقًا وإيرادات عالية.

أبطال فيلم “ شقو”

شارك في بطولة فيلم “ شقو ” الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني والفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل والفنانة القديرة يسرا والفنان محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين والفنانات.