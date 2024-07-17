الجمعة.. خالد جلال ضيف إيمان أبوطالب على الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل المخرج القدير خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، الجمعة مساءً.

عرض حاجة تخوف



وحقق عرض "حاجة تخوف"، آخر عروض المخرج خالد جلال نجاحًا كبيرًا منذ اليوم الأول.

اكتشاف خالد جلال المواهب ومحطاته الفنية

وفي الحلقة الخاصة، يتحدث المخرج خالد جلال، عن العديد من محطات حياته ودوره في اكتشاف النجوم، وأهم أعماله التي قدمها من حيث: التأليف والإخراج والتمثيل.

وكشف المخرج القدير، أنه يعكف الآن على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة ياسمين عبدالعزيز، مشيرا إلى فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية.

وفي الحلقة، قال جلال، إن ياسمين عبدالعزيز، هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها.

وحكى خالد جلال، تفاصيل أول عرض مسرحي شاهده أثناء دراسته في كلية التجارة وبحضور المخرج العالمي يوسف شاهين، قائلًا:" دخلنا لقينا يوسف شاهين قاعد، وكانت مسرحية فيها مين بقى، خالد الصاوي وعمرو عبدالجليل ومحمد هنيدي، فانبهرت.. قلنا يوسف شاهين هيعمل إيه، خلص العرض قال لعمرو عبدالجليل انت هتمثل معايا، واداله دور في إسكندرية كمان وكمان".

وكشف المخرج القدير في حلقة الجمعة المقبلة التي تذاع الثامنة مساءً، كواليس عمله في مركز الإبداع واكتشاف النجوم، قائلًا: أتذكر عرضًا حضره الفنان محمود عبدالعزيز والفنان صلاح السعدني، أستاذ صلاح السعدني وقف وإدى التحية وهو بيبكي وقال مش عارف أقول إيه على الولاد دول، كان فيهم نضال الشافعي".

وأكد خالد جلال أن مصر لا تعاني من أزمة مسرح كما يتردد، قائلًا: في كل جيل يكتب هذا الكلام، والحقيقة مفيش حد بينتج مسرح أد مصر ومفيش حد بينتج مسرح مميز أد مصر.



عرض سلم نفسك

وعن عرض سلم نفسك، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، قال جلال: سيادة الرئيس قال هنعمل قسم للإبداع في الأكاديمية الوطنية للتدريب وأول قسم فيه للطلبة الموجودين.

موعد برنامج بالخط العريض

يذاع برنامج بالخط العريض، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساءً، على شاشة تليفزيون الحياة.

