تعرف على إيرادات أمس لفيلم "ولاد رزق 3"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم ولاد رزق الجزء الثالث إيرادات عالية منذ طرحه في السينمات، حيث حقق 1.075.270 جنيهًا ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 227.830.765 جنيهًا في 5 أسابيع عرض.



ولاد رزق 3



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.



يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية "لفيلم ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان "القاضية" وتم طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب وتصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.