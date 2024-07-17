بعد ظهورها الأخير.. مي عز الدين تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة مي عز الدين، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير في حفل زفاف الفنانة بتول حداد وزوجها المنتج مصطفى الغزولي، وتفاعل الجمهور مع اطلالتها، وذلك لظهورها القليل ولأول مرة يراها الجمهور في حفل زفاف ووصفها الجمهور بالتواضع والبساطة.

إطلالة مميزة

تألقت مي بفستان مميز باللون الذهبي، ما جعلها تبرز بين الحاضرين بأناقتها وذوقها الرفيع.

اختارت مي عز الدين فستانًا أنيقًا بتصميم كلاسيكي وتقليدي، وأكملت إطلالتها بمكياج غير متكلف وألوان متناسقة. واختارت أحمر شفاة باللون الأحمر الذي أضفى لمسة جمالية إضافية على إطلالتها الرائعة.

مي عز الدين تهنئ أحمد السعدني في عيد ميلاده

على جانب آخر، حرصت الفنانة مي عز الدين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تهنئة الفنان أحمد السعدني بمناسبة عيد ميلاده.

كتبت مي عز الدين على صورة تجمعها بأحمد: "عيد ميلاد سعيد يا أعز صديق".

آخر ظهور للفنانة مي عز الدين

وكان آخر ظهور للفنانة مي عز الدين في نهاية حلقات مسلسل كوبرا والذي يشارك في بطولت الفنان محمد إمام إلى جانب كلا من النجوم مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

وأشاد محمد إمام بهذا الظهور، قائلًا: عشرة العمر وش السعد نجمة النجمات مي عز الدين، أحلى قفلة للمسلسل مبسوط جدا بيكي وكان واحشني الشغل معاكي، شكرا على جمالك وحلاوتك.