وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره الأردني

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:30 مساءً - منال عبداللطيف
عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني ، وذلك على هامش اعمال منتدى مصر الثالث للتعدين.
واوضح بدوى انه تم خلال اللقاء بحث دعم وزيادة التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، مشيراً إلى ان العلاقات بين مصر والاردن الشقيقة تاريخية وممتدة ، ونتطلع خلال الفترة القادمة لمزيد من التعاون فى هذه المجالات والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة ، والعمل على الاستفادة من البنية التحتية وتطويرها في البلدين سواء فى انشطة الغاز او فى نشاط التعدين ، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم خبراتها للاردن فى كافة المجالات خاصة مجال التعدين.
ومن جانبه ابدى الدكتور خرابشة سعادته بمشاركته فى منتدى التعدين المصرى ، لافتاً إلى هناك علاقة متينة بين الاردن ومصر على مستوى القيادات السياسية والشعوب ، مشيراً إلى الانجازات التي حققتها شركة فجر الاردنية المصرية فى انشطة صناعة الغاز الأردنية ، وأضاف ان الأردن وقعت خلال الفترة الاخيرة عدد من مذكرات التفاهم فى انشطة التعدين وتبادل الخبرات ، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الثروات التعدينية بالاراضي الأردنية فى الصناعات التحويلية التي تنفذها مصر .
وفى نهاية اللقاء وجه وزير الطاقة الاردنى الدعوة للمهندس كريم بدوى لزيارة الاردن والاطلاع على المشروعات والانجازات التى حققتها شركة فجر الاردنية المصرية فى صناعة الغاز بالاردن.