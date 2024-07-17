وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره الأردني

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني ، وذلك على هامش اعمال منتدى مصر الثالث للتعدين.

واوضح بدوى انه تم خلال اللقاء بحث دعم وزيادة التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، مشيراً إلى ان العلاقات بين مصر والاردن الشقيقة تاريخية وممتدة ، ونتطلع خلال الفترة القادمة لمزيد من التعاون فى هذه المجالات والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة ، والعمل على الاستفادة من البنية التحتية وتطويرها في البلدين سواء فى انشطة الغاز او فى نشاط التعدين ، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم خبراتها للاردن فى كافة المجالات خاصة مجال التعدين.