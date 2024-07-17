وزير الشباب والرياضة يطلق رسميا فاعليات مبادرة "صيف شبابنا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:30 مساءً -

أطلق مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" والتي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة في عامها الثاني وبثوبها الجديد و تنظمها الوزارة في الأندية ومراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية وبحضور لفيف من الكيانات والقيادات الرياضية والشبابية وقيادات وزارة الشباب والرياضة .

وبدأت الاحتفالية بعرض فيديو وثائقي عن ابرز ما سوف تشتمل عليه الفاعليات الصيفية المختلفة والتي اشتملت علي العديد من المنافسات الرياضية والتحديات لبناء اجسام اقوي وأكثر صلابة بالإضافة الي العديد من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة والتي سيتم ممارستها في عدد" 5 "آلاف نادي ومركز شباب بإجمالي "٣٥٠ "نشاط وبرنامج متنوع .

موضحا ان الفاعليات قد بدأت بالفعل في تقديم أنشطتها داخل الأندية ومراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية والتي تنظمها الوزارة وتستمر حتي ٢٠ سبتمبر 2024 وأوضح وزير الرياضة ان الفعاليات من السهل التعرف عليها ومشاركتها من خلال ابلكيشن منصة "كياني "الشبابية ، كما اعلن وزير الرياضة انضمام فاعليات صيف شبابنا الي مهرجان العالم علمين .