وزيرة التضامن: صرف أكثر من مليار جنيه لمستفيدي «تكافل وكرامة»

وصرف ما يزيد عن مليونين ونصف المليون مستفيد ومستفيدة بصرف المساعدات النقدية بإجمالي يزيد على المليار ونصف المليار جنيه حتى اليوم الأربعاء.
ويواصل المستفيدون عملية صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة»، بما يشمل حاملى بطاقات «ميزة» البنكية، حيث يتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت الاثنين عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجارى، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، قد وصل إلى 41 مليار جنيه العام المالى الجارى، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.
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