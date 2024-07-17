أشرف زكي يكشف سبب وفاة تامر ضيائي: مشاجرة انتهت بوفاته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 04:36 مساءً - رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان تامر ضيائي، وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب وفاته موضحًا أنه تعرض لمشاجرة أنهت بحياته.

الراحل تعرض للاعتداء من قِبل أحد الأشخاص أثناء ذهابه مع زوجته لتلقيها جرعات كيماوي، وحدثت مشاجرة انتهت بوفاته، مضيفًا: راجل ضربه وهو مع مراته بتاخد علاج الكيماوي، وحاليًا تجري الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة.

من هو الفنان تامر ضيائي؟

وشارك الفنان تامر ضيائي خلال أعمال عديدة اشتهر من خلالها بموهبته، آخرها مسلسل 'عملة نادرة' تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، كما اشتهر قبلها بأعمال أخرى مثل مسلسل الصياد، مع الفنان يوسف الشريف الذي شاركه أعمال أخرى أيضاً بأدوار بارزة