وفاة الفنان تامر ضيائى بعد شهرين من كتابة وصيته على فيس بوك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 04:36 مساءً - توفى الفنان تامر ضيائى منذ قليل حيث أعلن الخبر الفنان محمد علي رزق على حسابه بموقع فيس بوك وكتب:"لا حول ولا قوة إلا بالله، صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله.. الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان الفنان تامر ضيائى قد قرر كتابة وصيته فى شهر مايو الماضي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": وذلك بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة وتلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات قائلاً: "بوست وصية ده هيفضل باين علي صفحتي لحد ما أموت".

وتابع تامر ضيائي: "الحقيقة اللى كلنا عارفينها ومتأكدين منها أننا كلنا ربنا كاتبلنا إننا نموت فى ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأنى محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفة، ووقتها طبعًا مش هعرف أقولها لحد".

هذا وشارك الفنان تامر ضيائى خلال أعمال عديدة اشتهر من خلالها بموهبته، آخرها مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.