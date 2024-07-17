نهال عنبر تنعى تامر ضيائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 06:31 مساءً - نعت الفنانة نهال عنبر، الفنان تامر ضيائي الذي توفي اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

ونشرت نهال نبر صورة تامر ضيائي عبر انستجرام، وعلقت قائلة:'إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ وفاة الفنان تامر ضيائي..نرجو الدعاء له'.

يشار إلى أن تامر ضيائي بدأ مسيرته الفنية بالتمثيل في قصور الثقافة المصرية وقبلها بمسرح الجامعة حتى قابل المخرج فهمي الخولي، واشترك معه في تقديم مسرحيات عدة على مسرح الدولة ثم شارك المخرج سمير عصفوري بعض ورش التمثيل، وكانت بدايته الحقيقية بمسلسل أنا وهؤلاء ثم شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية كان أشهرها مسلسل رقم مجهول.