‏شيخ الأزهر يستقبل مفتي الجمهوريَّة للتهنئة بجولة فضيلته إلى جنوب شرق آسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 04:36 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، فضيلة أ. د. شوقي علام، مفتي الديار المصرية؛ للتهنئة بنتائج زيارة شيخ الأزهر لجنوب شرق آسيا.
وفي بداية اللقاء، أعرب مفتي الجمهورية عن خالص تهانيه لفضيلة الإمام الأكبر، لعودة فضيلته سالمًا غانمًا من الجولة الناجحة إلى جنوب شرق آسيا، التي ضمَّت ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، مؤكدًا أن هذه الزيارة عكست الاحتفاء الكبير بالأزهر الشريف وإمامه الكبير عالميًّا، وما يمثله من قيمة علميَّة ودينيَّة كبيرة تمثل مرجعية لكل المسلمين حول العالم، وأنَّ هذه الجولة كانت رحلة موفقة نفع الله بها الأمة الإسلامية، أظهرت أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الرائدة لجميع المؤسسات الدينية حول العالم، وأكَّدت ما لشيخ الأزهر من محبَّة خالصة ومكانة كبيرة في العالم الإسلامي.
ومن جانبه، رحَّب فضيلة الإمام الأكبر بمفتي الجمهورية في مشيخة الأزهر، معربًا عن خالص دعواته بأن يكلِّل مؤتمر دار الإفتاء بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا أن الأزهر الشريف حريص على دعم جهود المؤسسات الدينية في مصر، بما يحقق أمن الوطن واستقراره وتقدمه، وكذلك دعم جهود المؤسَّسات الدينية والمراكز الإسلامية حول العالم، بما يُسهم في نشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز الوسطيَّة والاعتدال.
وقدَّم مفتي الجمهورية لفضيلة الإمام الأكبر دعوةً لحضور مؤتمر دار الإفتاء، الذي ينعقد تحت عنوان "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، يومي ٢٩ – ٣٠ من شهر يوليو الجاري.