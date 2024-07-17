محافظ الجيزة: اسطبلات حضارية لخدمة المنطقة الأثرية بالأهرامات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 04:37 مساءً -

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشروع الإسطبلات الحضارية الجديدة البديلة عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات لما تسببه تلك الاسطبلات من مظهر غير حضاري، حيث يأتي ذلك التطوير استكمالا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل التي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها.

وأشار النجار أن الإسطبلات الجديدة مقامة على مساحة 18 الف م2 وتتكون من 270 باكيه للدواب كمرحله أولى وذلك لتكون واجهة حضارية ونقطة إنطلاق لراغبى ركوب الخيل والجمال من السائحين المترددين على المنطقة الأثرية .

لافتا انها مجهزة على أكمل وجه حيث روعي فيها كافه المعايير البيئية ومدعومة بالمظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات وغرف للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة.

وشدد المحافظ على ضرورة تخصيص بوابات للدخول والخروج تطل على المنطقة الأثرية وأماكن لخدمة العاملين والمترددين على الإسطبل وتوفير التأمين اللازم له من خلال غرف للأمن وموقع مخصص للطبيب البيطرى داخل الاسطبل .

ووجه المحافظ بعمل حصر بعدد الخيول والدواب المتوقع ترددها على الاسطبل لمراعاة ذلك خلال المرحلة الثانية للمشروع.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ و طه عبد الصادق رئيس حى الهرم و عزه وهدان مدير إدارة السياحة بالمحافظة و شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافه والتجميل بالمحافظة.