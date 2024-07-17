بكلمات مؤثرة.. حسام داغر يودع السيناريست شريف بدر الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حسام داغر على نعي السيناريست الراحل شريف بدر الدين من خلال مشاركته بصورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" ياه يا شريف يا وجع القلب ياعشرة العمر ياه بدأنا سوا ومشيت بدري، ٤٥ سنة تسيبنا وتسيب الدنيا، وترحم مراتك الله يرحمها بعد ما قلت هتكمل وهتعيش وتربي البنات".



وأضاف:"ياه قلبك الجميل ما قدرش يبعد عنها ويستحمل قصوة الحياة، من غير شريك الحياة، طول عمرك فنان ورقيق وحساس وانسان، ربنا يجمعكم سوا على خير في جنته، والبنات ربنا موجود وهنحكيلهم عنك كثير وعن فنك وطيبتك وأخلاقك".



وأشار:" الله يرحمك يا شريف يا وجع قلبي عليك انت عند الارحم من كل الرحمن الرحيم، أكيد الحل بتاع ربنا دايما أجمل من تفكيرنا وحلولنا، وفعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وانت تعبت كثير ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبر قلب بناتك وقلوبنا مع السلامة يا شريف ".



تعليقات الجمهور على منشور حسام داغر



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

أخر أعمال الفنان حسام داغر



والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسام داغر بمسلسل سكوت شات، والذي تم عرض أولي حلقاته على المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك بالعمل بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد أسمة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، إيمان السيد، إخراج أسد فولادكار، تأليف رحاب الكيلاني.

