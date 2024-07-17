نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. محمد هنيدي ضيف برنامج "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطل الفنان محمد هنيدي اليوم، كضيف على برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الأخوان أحمد وعمرو سعد، سيتناول هنيدي خلال الحلقة رحلته الفنية ومشواره مع السينما.

برومو الحلقة على إنستجرام

نشرت الصفحة الرسمية لقناة MBC 1 برومو الحلقة عبر حسابها على موقع إنستجرام، جاء في التعليق المصاحب للبرومو: "لا تفوتوا متابعة الحلقة الثالثة اليوم على الشاشة بيت السعد مع أحمد وعمرو سعد وضيفهم ملك الكوميديا محمد هنيدي، في تمام 11 مساءً بتوقيت السعودية".

نجاح البرنامج وتصدره للتريند

وفي سياق آخر، تصدَّر برنامج "بيت السعد" التريند على منصات X وفيس بوك في السعودية ومصر وعالميًا بعد عرض أولى حلقاته التي استضافت المطربة إليسا، كما حقق البرنامج شعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض الحلقتين الأولى والثانية على شاشة MBC 1.

إعادة عرض الحلقة الأولى

من المقرر إعادة عرض الحلقة الأولى يوم السبت المقبل على شاشة MBC مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فكرة البرنامج وضيوفه

يُعد برنامج "بيت السعد"، المقرر عرضه أسبوعيًا على مدار ثلاثة أشهر، الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث تدور فكرة البرنامج حول استضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات تتضمن الغناء، التمثيل، وحوارات جادة وعفوية.

فقرات متنوعة وحوارات عفوية

في كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفًا جديدًا لمناقشة قضايا اجتماعية وإنسانية، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض الضيف فيها مهاراته ومواهبه. كما تتضمن الفقرات تفاصيل من حياة الضيف الشخصية وبداياته، وأحداث هامة أثرت في مسيرته الفنية.

أغاني ومشاهد درامية حصرية

يتضمن "بيت السعد" أغاني يسمعها الجمهور لأول مرة، حيث يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد. كما يقدم البرنامج مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه، برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.