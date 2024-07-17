نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد علي رضا.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأربعاء 17يوليو ذكرى ميلاد الفنان علي رضا، مؤسس فرقة رضا الإستعراضية، وتميز الفنان علي رضا بالذكاء والإصرار والطموح والعزيمة، ويرد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



معلومات عن علي رضا

علي رضا هو زوج الفنانة الاستعراضية فريدة فهمي وعم الفنانة شيرين رضا، عمل كمساعد مخرج لمدة 15 عامًا، وتحدث في أحد الحوارات عن فضل المخرج يوسف شاهين عليه الذي أعطاه الثقة وجعله يعمل كمساعد مخرج.



أهم أعماله الفنية

أخرج على رضا أفلامًا كانت فرقة رضا هي البطل فيها، مثل أجازة نص السنة وغرام في الكرنك، كما أخرج أفلاما متنوعة، مثل آه يا ليل يا زمن، حياتي عذاب، وقضية عم أحمد، وشارك في نحو 14 عملا كممثل أشهرها إسماعيل ياسين في البوليس الحربي والحب الصامت والهاربة، وقام بتأليف أربعة أعمال أشهرها الستات ميعرفوش يكدبوا وغرام في الكرنك.

وقد كشف الفنان محمود رضا خلال لقاء تليفزيونى سابق، كيف قام بالاشتراك مع المصمم والمؤلف الموسيقى على رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمى بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف فى تكوين الفرق، وتابع "رضا" أنه بدأ الرقص الإيقاعى هاويًا، وتتلمذ على يد أخيه الأكبر على رضا الذى يعتبر اليوم 17يوليو ذكرى ميلاده، ثم التحق محمود رضا بفرقة برازيلية كانت تقدم عروضًا فنية في مصر وسافر معها لعدة دول أوروبية.