نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 32 عامًا.. خيري بشارة يكشف سر عمرو دياب وشيرين رضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المخرج خيري بشارة في برنامج سينماتك عن عمرو دياب الذي لعب بطولة فيلمه "أيس كريم في جليم " فقال:" كان نجمًا وكنت مخرجًا صاعدًا، وكنا صغيرين جدًا، كان مطيعًا وسلسًا للغاية".

تصريحات خيري بشارة

وكشف خيري أنه أثناء التحضير لملابس الشخصية ذهب لمنزل عمرو دياب الذي كان متزوجًا حينها بالممثلة شيرين رضا قائلًا:" اقترحت شيرين بعض الأفكار، فقلت أتركيه يفعل ما يدور في ذهنه ولكن في نفس الوقت كنت ضد إحراجها فقلت لعمرو أود أن أعرف رأيها بما أنها زوجتك الحبيبة، وأن تريني الأشياء التي تحبها فيك ".

المشهد الأحب لعمرو دياب من فيلم " أيس كريم في جليم “

وعن المشهد الأحب لعمرو دياب من فيلم " أيس كريم في جليم “ كشف خيري:” هناك مشهد لـ علاء ولي الدين في دور صغير حيث كلما رآه عمرو يضحك، فيقول له أنك تراني سمين ولكني رجل طيب، ارتجلت هذا المشهد بينما كنت أكتب السيناريو، شعرت وكأن هذا المشهد يشير لي ".