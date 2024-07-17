نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الفنان تامر ضيائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد وفيق عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة الفنان تامر ضيائي قائلًا:“ الله يرحمك يا تامر.. ربنا يصبر أهلك ويصبرنا، ولا حول ولا قوة الا بالله … الأحباب يرحلون”.

تامر ضيائى

آخر أعمال أحمد وفيق

ومن جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أحمد وفيق فيلم “ أهل الكهف” الذي يعرض الآن بدور العرض ويحقق إيردادات عالية ونجاحًا ساحقًا.

أبطال فيلم “ أهل الكهف”

شارك في بطولة فيلم “ أهل الكهف ” خالد النبوى، غادة عادل، محمود حميدة، فتحى عبدالوهاب، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، هاجر أحمد، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد، صبرى فواز، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمى، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.