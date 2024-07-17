أمير عيد يطرح أول أغنيتين من ألبومه Roxi

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان أمير عيد أول أغنيتين من ألبومه الجديد Roxi بعنوان "حاجات جوايا واسمك إيه".

ألبوم Roxi

ويصدر أمير عيد ألبوم Roxi بشكل منفرد ويطرح أغانيه التي يصل عددها إلى 5 أغاني على فصول متسلسلة حيث يحكي كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه.

والألبوم له طابع فترة الخمسينات والستينات، ومن إنتاج شركة Sony Music Entertainment Middle East‏.

وكان الجمهور قد تساءل عن ماهية العمل الفني الجديد الذي روج له "عيد" منذ أيام، وخمن أنه قد يكون ألبوم غنائي أو فيلم سينمائي، وبذلك يتضح أن Roxi أحدث ألبومات أمير الغنائية.

يذكر أن أمير عيد كان قد روج لأحدث أعماله الفنية، بعنوان Roxi، وطرح "عيد" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البوستر الترويجي للعمل، وظهر خلاله بإطلالة كلاسيكية قديمة مع ندى أبادير، وعلق: “Roxi 17-7-2024”.

أمير عيد يثير تساؤلات الجمهور



وكان أمير عيد قد أثار تساؤلات جمهوره، بعدما حذف جميع منشوراته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ثم طرح "عيد" مقطع فيديو واحد فقط، ويبدو وكأنه برومو تشويقي لمقابلة تليفزيونية في أحد البرامج الحوارية الأمريكية الكلاسيكية القديمة.



ويظهر خلاله أمير بإطلالة وتصفيف شعر قديم، كما أن المقابلة بالأبيض والأسود، وعلق كاتبا: "interview The Late Night Show".

حفل أمير عيد في مهرجان العلمين



يشار إلى أن أمير عيد يحيي حفلًا مع فريق كايروكي يوم 23 أغسطس المقبل على مسرح ارينا العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية والذي يستمر في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.