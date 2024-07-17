نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير لوائح يكشف تفاصيل الحكم الصادر ضد الأهلي لصالح عبدالله السعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عامر العمايره خبير اللوائح، تفاصيل الحكم الصادر ضد النادي الأهلي ولصالح عبدالله السعيد لاعب الزمالك، مشيرا إلى أنه لا يوجد حكم صادر ضد النادي الأهلي.

مفاجأة بشأن قصة السعيد والأهلي

وأوضح عامر العمايره خلال تصريحات إذاعية: الخطاب المتواجد حاليا يطالب الأهلى بتسديد مستحقات القضاه للاعب عبدالله السعيد فقط التى تبلغ مما يقرب من 43 الف فرانك سويسري.

وأشار عامر العمايره قائلا: فريق الأهلى لم يتعرض للإيقاف القيد أو خصم نقاط بسبب عبد الله السعيد.

الأهلي مطالب بدفع 3 مليون ونصف للسعيد

وفي نفس السياق، أكد هاني زهران، محامي عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك، أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت حكما نهائيا بإلزام النادي الأهلى بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح اللاعب.

