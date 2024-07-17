المنظمات الأهلية الفلسطينية: خروج معظم مستشفيات غزة عن الخدمة

جدة - نرمين السيد - قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المعاناة في غزة تتفاقم بعد اجتياح الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية التي كانت تؤوي أكثر من 1.3 مليون نازح.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي عن تأثير استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني على الوضع الإنساني في غزة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجاعة في غزة بدأت تأخذ منحى أخطر مما كانت عليه، وآلاف الأطفال يعانون درجات متقدمة من سوء التغذية. كما أفاد بخروج معظم مستشفيات غزة عن الخدمة بعد نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية. وأطلق مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، نداء عاجلا للجهات الدولية بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفتح المعابر كافة.

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