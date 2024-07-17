جالانت: نتنياهو يعرقل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حماس

جدة - نرمين السيد - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن "نتنياهو يعرقل تنفيذ صفقة تبادل مع حـماس"، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين يعني حسم مصير المحتجزين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت حركة حماس، قد أكدت في وقت سابق، أن "تصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات غير مسبوقة على منطقة المواصي في خان يونس، وارتكب مجازر إبادة جماعية واسعة النطاق بإطلاق أحزمة نارية حول مخيمات النازحين، والتي كانت مصنفة على أنها "مناطق آمنة" للمدنيين، بزعم وجود قيادات عسكرية من حماس في المنطقة، ليتساقط عشرات الضحايا من المدنيين جراء هذا العدوان.

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