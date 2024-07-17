نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير فني يُقرب نجم الأهلي من الدكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن تقديم ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى في الأهلي، تقرير فني للسويسري مارسيل كولر المدير الفني حول مستوى وأداء ثنائي حراس المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

محمد الشناوي يقترب من دكة الأهلي

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: أكد يانكون في تقريره أن مستوى الشناوي في تراجع مُستمر لعدم قدرته على التعامل النفسي مع الضغوط الأخيرة وانتقادات الجماهير والسوشيال ميديا، كما أن لياقته البدنية تراجعت بشكل واضح ولم يعد قادرًا على مواجهة المنافسين بنفس لياقته.

وتحدث مدرب حراس الفريق عن تراجع الحالة الذهنية للشناوي ورده فعله البطئ خلال هجمات المنافسين وهو ما تكشفه لغة الأرقام التي تؤكد أن الشناوي استقبل 4 أهداف من 4 تسديدات في آخر 3 مباريات مع الأهلي أمام الداخلية وبيراميدز ومودرن سبورت.

وأشار محمد الليثى قائلا: يانكون أكد أن مصطفى شوبير هو الأنسب للدفاع عن عرين الأهلي الفترة المقبلة التي ينافس فيها الفريق بقوة على لقب الدوري وكولر يرى أن أخطاء الشناوي زادت الفترة الأخيرة، وسوف يناقش مع جهازه المعاون مصير الحارس الأساسي من المباريات المقبلة وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن كولر لن يتسرّع في الإطاحة بالشناوي حتى لا يتم تدميره معنويًا مع محاولة تصحيح أخطاؤه.

