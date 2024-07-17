العالم اليوم - خسائر شركات الرقائق تقود أسهم اليابان للتراجع

انتم الان تتابعون خبر خسائر شركات الرقائق تقود أسهم اليابان للتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 11:22 صباحاً - تراجع المؤشر نيكي الياباني متخليا عن مكاسبه، الأربعاء، إذ باع المتعاملون الأسهم المرتبطة بالرقائق لجني الأرباح وواصل سهم طوكيو إلكترون خسائره بعد تقرير عن دراسة الولايات المتحدة فرض قواعد تجارية أكثر صرامة في حملة على قطاع الرقائق الصيني.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.43 بالمئة عند 41097.69 نقطة، بعد أن ارتفع 0.46 بالمئة في وقت سابق من الجلسة مستفيدا من مكاسب وول ستريت الليلة الماضية.

وصعدت "وول ستريت" وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء بعد أن دعمت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وجهة النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يقترب من خفض أسعار الفائدة.

وهوى سهم طوكيو إلكترون 7.46 بالمئة ليكون أكثر الأسهم تأثيرا على المؤشر نيكي، بعد أن ذكرت بلومبرج أن الولايات المتحدة تدرس فرض قواعد أشد على الصين إذا استمرت الشركات، ومنها شركة صناعة الرقائق اليابانية، في منح البلاد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وتراجع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.56 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 2915.21 نقطة.

وواصلت الأسهم المرتبطة بالدفاع تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، إذ عززت فرص فوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأميركي ما يسمى "بتداولات ترامب".

وصعد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 10.43 بالمئة وكسب سهم هيتاشي زوسين 6.58 بالمئة.

وقفز سهم توهو 11.97 بالمئة وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة على المؤشر نيكي، بعد أن قالت شركة الأفلام والترفيه إن صافي أرباحها قفز 31 بالمئة في الربع الماضي.

ومن بين أسهم المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 167 سهما وانخفض 56، بينما أغلق سهمان على استقرار.