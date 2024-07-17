اليمن : بنك الكريمي يُصدر إعلانًا مهمًا بشأن خدماته في الوطن وخارجه

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت إدارة بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، يوم الإثنين، بيانًا مُهمًا بشأن خدماته المصرفية في جميع المحافظات اليمنية وخارج البلاد عقب عودته إلى العمل بعد توقف استمر لساعات في عدة محافظات من بينها عدن. وقال البيان الموجه إلى جميع العملاء إن "بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي مستمر في تقديم خدماته عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة وحتى في أصعب الظروف وبما يلبي كافة طموحاتكم وتطلعاتكم".

وأشار البيان إلى أن "البنك هدفه تعزيز الشمول المالي ووصول جميع المواطنين في الحضر والريف وفي الداخل والخارج للخدمات المالية، ويقوم بتطوير وتحديث أنظمته وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التكنولوجيا المستخدمة ليكون قادراً على التميز في العمل المصرفي ويعمل على تجاوز أي صعوبات تتعلق ببيئة الأعمال في ظل انقسام مؤسسات البلد".

وأكد البيان أن "ليس هناك أي تأثير على حسابات وودائع العملاء وكذا الحوالات المالية المختلفة أو على تقديم مختلف الخدمات التي ترغبون بالحصول عليها ويمكنكم التواصل بالبنك في أي وقت عبر قنواته الرسمية المختلفة لطرح أي استفسارات أو تساؤلات تهمكم.. لنبقى دوماً معكم ".

ويوم أمس الأحد، أقدم بنك الكريمي وخمسة بنوك آخر على إغلاق جميع فروعهم بصورة مفاجئة في محافظة عدن، وتعز، ومأرب، وأبين، والمكلا والعديد من المحافظات الأخرى، بينما عاودت لاحقًا إلى العمل مُجددًا بعد ساعات من الإغلاق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.