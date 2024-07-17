لقاء تلفزيوني سابق للفلكي اللبناني ميشيل حايك يتنبأ باغتيال ترامب على المنصة..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفلكي اللبناني ميشيل حايك وهو يتنبأ محاولة اغتيال ترامب.

وأظهر الفيديو الذي أذيع منذ فترة سابقة على قناة إم تي في لبنان، ميشيل حايك وهو يتوقع أن يتم محاولة الاغتيال قائلاً :"بتتوقف عقارب الساعة والمشهد بيعيد نفسه في الانتخابات الأمريكية".

وأضاف :"صيد رؤوس واستهداف معلم ذات صلة بنيويورك تايمز، والهدف راح يكون راس أمريكاني على منبر خطابي، وبلبلة حول مواعيد الانتخابات الأمريكية".

وتابع :"ترامب الأمريكاني وميسي الأرجنتيني حادث بحادث، بتتحرك فرقة الدلتا بمهمة بتواجه اللي ما كان في الحسبان".