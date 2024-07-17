وزير التعليم العالي: ملتزمون بدعم مبادرات ومشروعات تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:30 مساءً - وزير التعليم العالي يشارك بكلمة مسجلة في ختام فعاليات الأولمبياد السادس لقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية

وزير التعليم العالي: ملتزمون بدعم جميع المبادرات والمشروعات التي تهدف لتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

- نسعى لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة قابلة للتطبيق، قادرة على مواجهة التحديات المحلية والعالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

- الأولمبياد العلمي يُعتبر فرصة ذهبية لتشجيع الطلاب والشباب على الابتكار والإبداع.

- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي يحقق نقلة نوعية في مجال البحث العلمي.

- الاستثمار في تطوير مهارات الشباب هو استثمار في مستقبل مصر.

تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط والدكتور يحيى عبد العظيم المشّد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حفل ختام فعاليات الأولمبياد السادس لقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية ٢٠٢٤، والذي نظمته كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط، بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان "صنع في مصر: التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

بدأت فعاليات الحفل الختامي للأوليمبياد السادس لقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بعرض كلمة مسجلة للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد فيها دعم القيادة السياسية للجامعات في سعيها نحو تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة قابلة للتطبيق؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، وكذلك دورها في قيادة قاطرة التقدم والتنمية ومواجهة التحديات المحلية والعالمية.

وأشار الوزير إلى أن الأولمبياد العلمي يُعتبر فرصة ذهبية لتشجيع الطلاب والشباب على الابتكار والإبداع، وأن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات يتيح لهم فرصة لتطبيق ما تعلموه من نظريات ومفاهيم في مجال علوم الحاسب والمعلوماتية، وتطوير مهاراتهم العملية والفكرية. قائلًا: "إننا ندرك أن الشباب هم عماد المستقبل، وأن الاستثمار في تعليمهم وتطوير مهاراتهم هو استثمار في مستقبل مصر".

وأضاف الوزير أن تنظيم هذا الأولمبياد يعكس الالتزام بدعم الطلاب والباحثين، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع؛ إيمانًا بأن التعليم ليس مجرد تلقين للمعلومات، بل هو عملية شاملة تتضمن تطوير المهارات العقلية والفكرية والعملية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على دعم وتشجيع الجامعات لتنظيم مثل هذه الفعاليات والمسابقات العلمية التي تتيح للطلاب فرصة التفاعل والتعلم والتنافس في بيئة محفزة، لافتًا إلى أن تنظيم مسابقات في مجال الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة في عصر يُعد فيه الذكاء الاصطناعي من أبرز التقنيات التي تُحدث تغييرات جذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، الصحة، الصناعة، والزراعة، مؤكدًا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم يتيح تطوير برامج تعليمية تفاعلية وشخصية، تساعد الطلاب على التعلم بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ووجه الوزير ير بضرورة أن تكون الجامعات مراكز للتميز في البحث العلمي، وأن تسهم بشكل فعّال في حل المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع، خاصة وأن الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام كلمته ثمّن الوزير جهود الجامعات والشركاء من القطاعين العام والخاص في دعم هذه الفعاليات ،مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين القطاعين الأكاديمي والصناعي يمكن أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الابتكار والتكنولوجيا في مصر.

ووجه الوزير الشكر لرئيسي جامعتي دمياط والدلتا وجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث العلمي الكبير، وكذلك المشاركين من الطلاب والأساتذة والباحثين، متمنيًا أن يكون منصة للتعلم وتبادل الأفكار والخبرات، مؤكدا إننا على يقين بأن الابتكار هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، ونحن ملتزمون بدعم جميع المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وفي كلمته أعرب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن سعادته البالغة بتواجده بحرم جامعة دمياط للمرة الثانية منذ توليه منصبه محافظًا لدمياط ، وبهذه المحافظة العريقة التى تتميز بمقومات فريدة من نوعها، وأعرب كذلك عن سعادته بالدعوة الكريمة من رئيس الجامعة لحضور فعاليات الأولمبياد.

كما هنأ محافظ دمياط أبنائه الفائزين بهذا الأولمبياد وأعرب عن خالص أمنياته بدوام التوفيق والسداد ، وأرسل لهم رسالة أب لأبنائه جاء مضمونها: " استمروا فى تطوير مهاراتكم والتعلم ، اكتسبوا المزيد من المهارات واعملوا على تطوير مجتمعكم فهو مسئوليتكم لبناء مستقبل مشرق لوطننا الغالى ، فالدولة قد شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بفضل جهود القيادة السياسية لتمكين الشباب و تطوير مهاراتهم، إيمانًا بأهمية قدراتهم وسواعدهم فى عملية البناء، علاوة على اهتمام الدولة بمنظومة البحث العلمى والابتكار والتكنولوجيا الحديثة والرقمنة؛ باعتباره خريطة المستقبل ومن أهم المحاور التنموية التى تحظى باهتمام بالغ ليس فقط على المستوى المحلى وإنما أيضًا على الصعيد الدولى " .

ووجه " المحافظ " تحية اعزاز وتقدير للجامعات المصرية وخصّ بالتحية جامعتي دمياط والدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، على ما يقدمونه من جهود مضنية لتقديم الخبرات العلمية والعملية للطلاب لتخريج أجيال قوية قادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وكان محافظ دمياط قد تفقد في وقت سابق المشروعات المشاركة بالأولمبياد من مختلف الجامعات، مشيدًا بمستوى الأفكار الخاصة بتلك المشروعات التى تعكس رؤى الابتكار والإبداع بمجال علوم الذكاء الاصطناعي، كما أعرب عن فخره بالطلاب مؤكدًا أنهم السواعد القوية التى ستعمل على استكمال المسيرة التنموية.

وفي كلمته وجه الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط الشكر لمحافظ دمياط لحرصه على توسيع آفاق التعاون مع الجامعة لاستكمال مسيرة التنمية،و ثمّن التعاون المثمر والتكامل مع جامعة الدلتا في عدة مجالات علمية، موجهًا الشكر لجميع القيادات الحاضرة والمشاركة بالأولمبياد والرعاة الذين ساهموا بدعمهم في إنجاحه،كما قدم التهنئة لأبنائه الطلاب معرباً عن فخره بهم.

وأشار رئيس جامعة دمياط إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية التي تراهن عليها الدولة المصرية في نهضتها وبنائها؛ لما لهم من دور بارز في نهضة حاضرها وتحديد مستقبلها، لذلك تولي الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بالشباب وطموحاتهم وتأهيلهم لتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة إيماناً منها بأن الدول التي تسعى إلى القمة والصدارة هي التي تستثمر في شبابها وطاقاتهم وتسخر كل الإمكانيات التي تتيح لهم الانخراط بفاعلية في تنمية المجتمع وتطوره.

وفي كلمة الدكتور يحيى عبد العظيم المشّد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا قدم التهنئة للأستاذ الدكتور أيمن الشهابي لكسب ثقة القيادة السياسية في تولية سيادته منصب محافظ دمياط، كما رحب بعلماء وأساتذة الحاسبات بالجامعات المصرية الذين أمضوا يومين بمتابعة هذا الحدث، وببذلهم الجهد والتفاني لكي يحققوا الشفافية والعدالة في هذا الأولمبياد، ومن يقع على عاتقهم النهوض بالدولة المصرية للدخول في عصر الرقمنة تماشياً مع الثورة الصناعية الرابعة وتحدياتها الكبيرة.

وثمّن جهود الشباب الجامعي المشاركين بالأولمبياد وقدرتهم على العمل والتفاني في مجال المعلوماتية والتي حققت إنجازاً كبيراً يليق بحجم الدولة المصرية وشبابها المبدع فالدولة المصرية تتبع نهج التخطيط الإستراتيجي رغم التحديات التي تقع على عاتقها، لاسيما إستراتيجية التعليم العالي وركائزها السبع.

وعبرّت الدكتورة إيمان ثروت رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات عن سعادتها بالمشروعات البحثية التي ارتأتها لجنة التحكيم في الأولمبياد، وتحمل أفكاراً وتطبيقات إبداعية من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم الطلاب المشاركين بثمانين مشروعاً قيمتهم لجنة التحكيم ليقع الاختيار على أفضل عشرة مشروعات بحثية، ووجهت الشكر للدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على الجهد المبذول والتفاني في تنظيم الأولمبياد للخروج به بالشكل الأمثل .

وتخلل فعاليات الحفل الختامي للأولمبياد عرض فيديو تسجيلي للدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق خلال زيارة سابقة لجامعة دمياط أعرب فيها عن سعادته بالتطور والتقدم المشهود بجامعة دمياط من حيث الإنشاءات والمراكز البحثية المتميزة، والتي توفر بيئة أكاديمية مميزة داعمة ومحفزة للابتكار والإبداع.

وأكد المهندس أحمد السيد ممثل شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" الراعي الرئيسي للأولمبياد، أن وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة موبكو حرصت على رعاية الأولمبياد اعترافاً منها بالدور المحوري للتعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما بتعلق بآليات التعليم المبتكر والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن شركة موبكو من الشركات الرائدة في مجال الأمونيا الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف المهندس أحمد السيد أن التعليم أصبح حجر الزاوية في التنمية المستدامة، خاصة في عصر التحديات البيئية والاقتصادية وأن المؤسسات التعليمية تمثل مركزًا للابتكار والبحث من خلال المبادرات البحثية والبرامج الأكاديمية التي تعزز من تطوير التقنيات والحلول المستدامة لتشمل التقدم في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الزراعة المستدامة والإدارة الفعالة للنفايات وجهود الحفاظ على البيئة مما يؤكد أن الابتكار القائم على التعليم لديه قدرة على إحداث ثورة في الصناعات ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام.

تضمن حفل ختام الأولمبياد تكريم رؤساء جامعة دمياط السابقين ورؤساء عدد من الجامعات و رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، وأعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ورعاة الأولمبياد، كما أهدى الدكتور حمدان ربيع المتولي درع الجامعة إلى محافظ دمياط تقديرًا لرعايته ودعمه للجامعة.

واختتمت فعاليات الأولمبياد السادس لعلوم الحاسب والمعلوماتية " صنع في مصر : التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " بإعلان نتائج الأولمبياد وتكريم الفرق العشر الفائزة بجوائز الأولمبياد والتي جاءت على النحو التالي: •الفرق الفائزة في مجال الحوسبة الخضراء: فاز بالمركز الأول فريق جامعة كفر الشيخ، وجاء فريق جامعة السادس من أكتوبر في المركز الثاني.

•الفرق الفائزة في مجال التقنية في خدمة الإنسان: فاز بالمركز الأول فريق جامعة بني سويف، وحصد المركز الثاني فريق جامعة دمياط، وجاء في المركز الثالث فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. •الفرق الفائزة في مجال التغيرات المناخية: فاز بالمركز الأول فريق جامعة طنطا، فيما حصد فريق جامعة المنيا المركز الثاني. •الفرق الفائزة في المجالات الطبية فاز بالمركز الأول فريق معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة وجاء في بالمركز الثاني فريق جامعة القاهرة، وفاز بالمركز الثالث فريق جامعة الزقازيق. كما تم تكريم الطالب يوسف بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الزقازيق على تميزه العلمي ومشاركته المتميزة خلال الأولمبياد.