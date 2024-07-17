العالم اليوم - ترامب يخالف بايدن.. ويحدد "شرط" الدفاع عن تايوان

انتم الان تتابعون خبر ترامب يخالف بايدن.. ويحدد "شرط" الدفاع عن تايوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 11:22 صباحاً - قال مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب لمجلة بلومبرغ بيزنس ويك إن تايوان ينبغي أن تدفع مقابلا للدفاع عنها لأنها لا تقدم للولايات المتحدة أي شيء.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة أجريت في 25 يونيو ونشرت الثلاثاء: "أعرف هذا الشعب جيدا وأحترمه كثيرا... وأعتقد أن تايوان يجب أن تدفع لنا مقابل الدفاع".

وقال: "كما تعلمون، نحن لا نختلف عن شركة التأمين. تايوان لا تعطينا أي شيء".

والولايات المتحدة هي الداعم الدولي ومورد الأسلحة الأكثر أهمية لتايوان، لكن لا توجد اتفاقية دفاع رسمية بينهما على غرار ما أبرمته واشنطن مع كوريا الجنوبية واليابان.

وعلى الرغم من ذلك فالولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.

وردا على تعليقات ترامب، قال رئيس وزراء تايوان تشو جونغ تاي إن تايبه تربطها علاقات جيدة مع واشنطن على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية، وإن الجزيرة ملتزمة بتعزيز دفاعاتها.

وقال للصحفيين في تايبه: "عززت تايوان بشكل مطرد ميزانيتها الدفاعية وأظهرت مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي".

وأضاف: "نحن على استعداد لتحمل المزيد من المسؤولية. نحن ندافع عن أنفسنا ونضمن أمننا".

وأحجمت وزارة الخارجية التايوانية عن التعليق على تصريحات ترامب.

وأثار الرئيس الأميركي جو بايدن من قبل انزعاج الحكومة الصينية بتصريحات بدا أنها تشير إلى أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم بما يخالف الموقف الأميركي القائم منذ فترة طويلة المتمثل في "الغموض الاستراتيجي".