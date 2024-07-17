نتنياهو: سنواصل الضغط على المستويين السياسي والعسكري لتحقيق أهداف حرب غزة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "كلما زدنا الضغط العسكري على حماس، زاد الضغط علينا داخل إسرائيل".





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا سنواصل الضغط على المستويين السياسي والعسكري لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة. وقبل قليل، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن نتنياهو يبحث عن بدائل لتجنب تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر.

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