وزن الرغيف بنفسه.. محافظ الشرقية يقود حملة على المخابز بالزقازيق (صور)

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، حملة مكبرة؛ لمتابعة سير انتظام العمل بمخابز مدينة الزقازيق والتأكد من التزام أصحابها بالوزن المقرر لرغيف الخبز وتقديمه طبقاً للمواصفات التموينية المحددة والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى للمواطنين.





وذلك في حضور المهندس عبد الكريم عوض الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والأستاذ يسري راشد رئيس حي أول والأستاذ محمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

بدأت الحملة بتفقد محافظ الشرقية سير العمل داخل أحد المخابز بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق والذي يعمل بحصة 33 شيكارة؛ للتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز وجهاز صرف نقاط الخبز للمواطنين وقام بوزن رغيف الخبز بنفسه؛ للتأكد من التزام صاحب المخبز بالوزن المقرر وتقديم رغيف خبز جيد للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لشارع الحدادين بمدينة الزقازيق لمتابعة سير العمل داخل أحد المخابز والتي تعمل بحصة 22 شيكارة وتعرف على مراحل إنتاج الخبز بدءاً من العجين والوزن والتسوية وصولاً لتقديمه للمواطنين بالوزن والجودة المقررة، مشدداً على استمرار إجراء أعمال النظافة للمعدات والأدوات المستخدمة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وستفسر المحافظ من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم لهم وتوافره منعاً لحدوث أي تلاعب أو استغلال، مؤكداً على مدير مديرية التموين بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المخابز؛ لمتابعة سير العمل بها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خبز جيد لهم.

وخلال تفقده سير العمل بأحد المخابز بشارع الحمام بمدينة الزقازيق والذي يعمل بحصة 36 شيكارة، كلف المحافظ رئيس حي أول باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وتحديد أماكن لصناديق القمامة لتوفير جو بيئي وصحي لأهالي المنطقة.

كما حرص المحافظ، على تفقد مشروع مجمع المخابز الآلية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة وتشغيل خطوط الإنتاج بالمشروع لإتاحة رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات التموينية.

أوضح مدير مديرية التموين، أن الرغيف المقدم بالمجمع يراعي كافة الاشتراطات والمواصفات التموينية، ويخلق نوعاً من المنافسة في السوق، ويُعد مخزوناً استراتيجيا يُساهم في تحسين مستوى إنتاج رغيف الخبز على مستوى المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال تفقد المحافظ أحد المخابز السياحية بمدينة الزقازيق تلاحظ له عدم وجود ميزان وكذلك عدم إلتزام صاحب المخبز بالوزن المقرر، ليكلف المحافظ مدير مديرية التموين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة والتنبيه على أصحاب المخابز بوضع لوحة إسترشادية موضح عليها اسم المخبز والحصة والوزن والسعر ومواعيد العمل.

اختتم المحافظ جولته بتفقد مطحن ناصر الآلي بمدينة الزقازيق التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا لمتابعة سير العمل به وتعرف من المهندس أحمد عبد الله رئيس قطاع الشرقية بمطاحن شرق الدلتا عن مراحل التشغيل المختلفة بالمطحن والذى يعمل بقدرة تعاقدية 150 طن قمح / يوم لينتج 132 طن طحين / يوم لإنتاج دقيق بلدي جوده 87.5% ونخاله ناعمه وخشنة.

وتعرف على خطة ومراحل التشغيل المختلفة وسير العمل بالمطحن لتوفير الدقيق اللازم لعدد من المخابز بمدينتي الزقازيق وبلبيس.

وعلى هامش زيارته للمطحن إلتقى محافظ الشرقية بالمهندس محمد شعيرة الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن شرق الدلتا، مشيداً بآلية عمل المطحن والتي تُساهم في استخراج دقيق مطابق للمواصفات بعد مروره بعدة مراحل تبدأ من استلام القمح حتي تعبئة المنتج النهائي في صورة دقيق.