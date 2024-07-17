- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال
وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحتاج إلى طواقم دفاع مدني بشكل كامل لمواصلة أداء مهامنا في القطاع، مشيرا إلى أن فقدان 80% من إمكاناتنا وقدراتنا أثر سلبا على عمل طواقمنا.
وتابع بالقول إننا عاجزون عن إزالة الكميات الهائلة من الركام التي خلفتها الحرب الإسرائيلية، كذلك نحتاج إلى سيارات دفاع مدني وسيارات إطفاء وعدد كبير من المعدات.
كما أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض أي تنسيق بيننا وبين الصليب الأحمر لأداء المهام الإنسانية في القطاع.
وأوضح أن هناك 8 مدارس على الأقل تعرضت للقصـف الإسرائيلي بغزة خلال الأيام العشرة الماضية، بينها 6 تابعة لوكالة الأونروا، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقومات الحياة بالقطاع.. والواقع يزداد سوءا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول لمناطق انتشال المصابين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.