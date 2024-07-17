الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول لمناطق انتشال المصابين

قال المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني بغزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقمنا من الوصول إلى مناطق انتشال الشهداء والمصابين مما يرفع أعداد الضحايا".





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحتاج إلى طواقم دفاع مدني بشكل كامل لمواصلة أداء مهامنا في القطاع، مشيرا إلى أن فقدان 80% من إمكاناتنا وقدراتنا أثر سلبا على عمل طواقمنا.

وتابع بالقول إننا عاجزون عن إزالة الكميات الهائلة من الركام التي خلفتها الحرب الإسرائيلية، كذلك نحتاج إلى سيارات دفاع مدني وسيارات إطفاء وعدد كبير من المعدات.

كما أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض أي تنسيق بيننا وبين الصليب الأحمر لأداء المهام الإنسانية في القطاع.

وأوضح أن هناك 8 مدارس على الأقل تعرضت للقصـف الإسرائيلي بغزة خلال الأيام العشرة الماضية، بينها 6 تابعة لوكالة الأونروا، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقومات الحياة بالقطاع.. والواقع يزداد سوءا.