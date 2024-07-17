نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وادى دجلة" يفتتح ملاعب بادل في نادي أكتوبر 2.. وينظم بطولة بمشاركة 100 متسابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أندية وادى دجلة كبر أندية خاصة في مصرعن افتتاح ملعبين بادل في نادي أكتوبر 2، على مساحة 500 متر مربع؛ لتلبية طلبات الأعضاء بعد انتشار اللعبة في مصر، وتشجيع المزيد من الرياضيين من مختلف الأعمار السنية على ممارسة لعبة البادل.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة أندية وادى دجلة لإنشاء العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية بمختلف فروعه بكل محافظات الجمهورية لتشجيع ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة، وفي الوقت نفسه اكتشاف المواهب المميزة بمختلف الألعاب لإمداد المنتخبات القومية بأفضل العناصر لتحقيق نتائج إيجابية بالمنافسات الإقليمية والدولية.

في نفس السياق نظمت إدارة وادى دجلة، بطولة للبادل خلال الفترة من 3 إلى 6 يوليو، بأندية أكتوبر 2، والنخيل، والمعادي بمشاركة 16 فريقًا لكل فرع بإجمالي عدد مشتركين بلغ 100 مشارك من مختلف الأعمار السنية أكبر من 16 سنة، تم تقسيمهم إلى فئات (مبتدئين، D، وC)، وبلغ مجموع جوائز البطولة المالية أكثر من 100 ألف جنيه.

وبفئة المبتدئين، حقق عبد الرحمن جمعة، ويارا رفعت (النخيل)، المركز الأول وفازا بجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه وقسيمة شراء بقيمة 8 آلاف جنيه، وفاز كل من أسامة مصطفى غازي، ومصطفى قاضي محمد (المعادي) بالمركز الثاني وبقسيمة شراء بقيمة 5 آلاف جنيه، وحصد كل من أحمد رفعت أحمد، ومصطفى محمد محمد (النخيل) المركز الثالث وفازا بقسيمة شراء بقيمة 2500 جنيه، وحقق عمرو السكري، وأحمد محمود (المعادي) المركز الثالث مقرر وفازا بقسيمة شراء بقيمة 2500 جنيه.

وبفئة منافسات D، حقق أحمد صفوت عبد المنعم، وأحمد أشرف صلاح (المعادي) المركز الأول وفازا بجائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه وقسيمة شراء بقيمة 8 آلاف جنيه، وفاز كل من طارق عبد المعطي، وماجد فاروق (أكتوبر2) بالمركز الثاني وبجائزة مالية 2000 جنيه و2 جرام ذهب وقسيمة شراء بقيمة 5 آلاف جنيه، وحصد كل من جون أبادير صليب، وبولس يوسف وهبة (أكتوبر2) المركز الثالث وفازا بقسيمتي شراء بقيمة 2500 جنيه و4 آلاف جنيه من شركة قباني، وحقق أحمد محسن حمزاوي، وأندرو عوض (المعادي) المركز الرابع وفازا بقسيمة شراء بقيمة 2500 جنيه.

وبفئة منافسات C، حقق محمد صلاح، وأحمد شتا )المعادي(، المركز الأول وفازا بجائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه وقسيمة شراء بقيمة 8 آلاف جنيه، وفاز كل من محمد عاطف أدهم، ومصطفى فوزي (النخيل) بالمركز الثاني وبجائزة مالية 20 ألف جنيه وقسيمة شراء بقيمة 5 آلاف جنيه، وحصد كل من زياد شتا، ومحمد خالد إبراهيم (المعادي) المركز الثالث وفازا بجائزة مالية بقيمة 2000 جنيه و2 جرام ذهب، وقسيمة شراء بقيمة 2500 جنيه، وحقق محمد زغبي، وعبد الرحمن عسكر (المعادي) المركز الرابع وفازا بجائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه وقسيمتي شراء بقيمة 2500 جنيه.

