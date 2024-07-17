نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأثير الموجة الحارة: تحذيرات الأرصاد الجوية وتوقعات درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الأرصاد الجوية مؤخرًا من تأثير ثلاث ظواهر جوية على جميع مناطق البلاد خلال الأيام القادمة، مما يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

تتوقع الأرصاد استمرار هذه الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع زيادة تبلغ بين 5 إلى 6 درجات مئوية في درجات الحرارة العظمى والمحسوسة.

هذه الظواهر ستكون الأكثر تأثيرًا على محافظات جنوب الصعيد، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة إلى 46 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المؤثرة

1. تغير في مصادر الكتل الهوائية: تتحول الكتل الهوائية القادمة من جنوب شرق أوروبا إلى مناطق صحراوية غربية وجنوبية، مما يجلب كتل هوائية رطبة. هذا التغير يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

2. تأثير منخفض الهند الموسمي الشديد الحرارة: يعزز تأثير منخفض الهند الموسمي الشديد الحرارة من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

3. امتداد مرتفع جوي في الطبقات العليا: يمنع تكون السحب ويزيد من فترات سطوع أشعة الشمس، مما يزيد من الحرارة المحسوسة.

توقعات درجات الحرارة

يوم الخميس 18-7-2024

- القاهرة والوجه البحري: الحرارة العظمي 38 درجة مئوية محسوسة - 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 32 درجة مئوية محسوسة - 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 42 درجة مئوية محسوسة - 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 39 درجة مئوية محسوسة - 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية محسوسة - 45 درجة مئوية.

يوم الجمعة 19-7-2024

- القاهرة والوجه البحري: 39 درجة مئوية محسوسة - 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية محسوسة - 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 42 درجة مئوية محسوسة - 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 39 درجة مئوية محسوسة - 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية محسوسة - 44 درجة مئوية.

يوم السبت 20-7-2024

- القاهرة والوجه البحري: 39 درجة مئوية محسوسة - 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 34 درجة مئوية محسوسة - 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 47 درجة مئوية محسوسة - 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 40 درجة مئوية محسوسة - 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية محسوسة - 44 درجة مئوية.

تنصح الأرصاد الجوية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تعرض الجسم للإجهاد الحراري خلال فترة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وضرورة البقاء متحمسًا ومتابعة التحديثات الجوية للحفاظ على سلامة الصحة والراحة الشخصية.