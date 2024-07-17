نعرض لكم الان تفاصيل خبر لجنة مشتركة بين الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية لتذليل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:12 مساءً - أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور قرار بتجديد اللجنة المشكلة بين المصلحة والغرفة التجارية الأمريكية، والتي تختص ببحث ودراسة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الغرفة والعمل على حلها.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعقد أول اجتماع لهذه اللجنة منتصف شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن تشكيل هذه اللجنة يعد مبادرة لتعظيم التعاون بين المصلحة والغرفة لتذليل العقبات التي تواجه أعضاء الغرفة بشكل خاص والتي تواجه المستثمرين بشكل عام.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الأمريكية.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب، إنه خلال الفترة المقبلة لدينا هدف رئيسي وأساسي وهو الإصلاح الضريبي، وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، وكذلك تشجيع الاستثمار، مؤكدة أن هذا هدف عام للدولة ووزارة المالية والمصلحة، مشيرة إلى أنه سيتم طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قريبا.

ومن جانبه أشاد حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الأمريكية، بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب من أجل الارتقاء بالإدارة الضريبية وخاصة فيما يتعلق بميكنة العمل بالمصلحة، مؤكدًا على أهميتها وضرورتها حتى نستطيع مواكبة دول العالم التي سبقتنا في هذا الأمر.

وأعرب حسن حجازي عن سعادته بتولي احمد كجوك وزارة المالية ، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للضرائب ، قائلا نحن متفائلون بهذا القرار حيث سيسهم في تشجيع الاستثمار وتخطي العقبات والتحديات التي تواجههم.

وفي سياق متصل أوضح حسام نصر الرئيس المشارك لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الأمريكية، أن العلاقة بين الممولين والمصلحة علاقة لابد أن تقوم على التعاون وأن يبذل الطرفين الجهد من أجل نجاح تطبيق مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة الآن والتي من شأنها حصر الاقتصاد غير الرسمي، ودمجه في المنظومة الرسمية.

كما أشاد بقرار تجديد تشكيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية لحل المشكلات وإزالة العقبات في أسرع وقت ممكن ، مطالبا أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية أن يقوموا بإرسال كافة المشكلات التى تواجههم للعرض على اللجنة المشتركة للوصول إلى حل لها.

جدير بالذكر، أنه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات مثل رؤية مصلحة الضرائب فيما يتعلق بميكنة الاجراءات الضريبية، وتيسير عملية الفحص الضريبي، بالإضافة إلى آخر المستجدات عن تسوية المنازعات، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، والمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمت الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات.

وحضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الالكترونية، ومها علي مدير المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة ومدير عام الموقع الالكتروني.