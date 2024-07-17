نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الثانوية العامة 2024: الأحياء في مستوى الطالب المتوسط.. وأسئلة الفلسفة مابين السهلة والصعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم عقب خروجهم من اللجان الامتحانية، وأداءهم لامتحان الأحياء، من أمام لجنة عاطف السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة البساتين التعليمية، بأن الأسئلة جاءت مباشرة دون أي تعقيدات، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وأوضح طلاب علمي علوم، أن امتحان هذا العام افضل بكثير من امتحان العام الماضي.

وعلى صعيدا أخر، أعرب طلاب الشعبة الأدبية عن فرحتهم العارمة من الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأشار الطلاب إلى أن امتحان الفلسفة والمنطق جاء متوسطا في مستوي الطالب المتوسط، وتدرجت أسئلته من السهل للصعب.



وعن مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، أعلنت الوزارة النسب في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

و بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية ٩٦.٦٢٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية ٦٧١٦ طالبا وطالبة بنسبة ٠.٩٥ % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٧٠٧١٦٦ طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت ٩٧.٨٨٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١٢٤٧٦٨ طالبا وطالبة بنسبة ١٨.٣٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٧٩٣١٩ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء ٩٤.٢١٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١١٣٦٩ طالبا وطالبة بنسبة ٢.٢٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٥٠١٦٤٢ طالبا وطالبة.