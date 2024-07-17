نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة: يرفع التعويض للمتأثرين بالمنخفض الجوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 07:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع قيمة التعويض للأشخاص الذين تأثرت منازلهم نتيجة الأمطار في المنخفض الجوي الأخير إلى 50 ألف درهم، وتعتمد قيمة هذه التعويضات والتي تقدر بـ15 مليوناً و330 ألف درهم، ويستفيد منها 618 حالة، على أن تباشر «اجتماعية الشارقة» في توزيع هذه التعويضات على المستفيدين فوراً.