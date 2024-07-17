نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد لأعضاء النيابة العامة الجدد بدبي: تحقيق العدالة هو الهدف الأسمى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يوليو 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 20 من أعضاء النيابة العامة الجدد في دبي اليمين القانونية، وذلك في دار الاتحاد بدبي.

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأعضاء النيابة الجدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، وداعياً إياهم للقيام برسالتهم على الوجه الأكمل. وأكد سموه على أهمية دورهم في إعلاء كلمة القانون وتأكيد سيادته، مشدداً على ضرورة التحلي بالأمانة والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وكافة أفراده، وأن يكون تحقيق العدالة هو الهدف الأسمى لهم، بما يسهم في حفظ أمن المجتمع وترسيخ مقومات تقدمه وازدهاره.

و حث سموه أعضاء النيابة الجدد على مواصلة تطوير قدراتهم لمواكبة التطور العالمي السريع والتحديات التي قد تأتي معه، مشدداً على أهمية ضمان أعلى مستويات الكفاءة في التعامل مع هذه التحديات، نظراً للدور المهم للمنظومة القانونية في هذا الشأن.

كما وجه سموه الأعضاء الجدد في النيابة العامة بأن يكونوا دائماً مثالاً يحتذى في ترسيخ أسس العدالة وإعلاء قيم النزاهة والمصداقية، والمهنية العالية في تطبيق القوانين، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى صون الحقوق وضمان كرامة الإنسان.

حضر أداء اليمين القانونية معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي.