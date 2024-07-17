التعليم: ضبط 3 طلاب ثانوية عامة حاولوا الغش الإلكتروني بالجيزة وسوهاج

جدة - نرمين السيد - شادي زلطة، متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

قال شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم ضبط طالب خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة بلجنة بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة.





كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الاستاتيكا باستخدام الهاتف المحمول. وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط طالب ثالث استخدم الهاتف المحمول للغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الفلسفة والمنطقة بإدارة طهطا التعليمية بمحافظة سوهاج. وأشار زلطة إلى أنه فور ضبط الطلاب المذكورين محاولين تصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات، وجه الدكتور احمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب. ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية (علوم)، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) للشعبة العلمية (رياضيات)، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

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