لابيد يطالب بإنشاء لجنة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر ويتهم نتنياهو بالفشل

جدة - نرمين السيد - يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بإنشاء لجنة رسمية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، متهما نتنياهو بالمسؤولية عن الفشل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن نتنياهو يبحث عن بدائل لتجنب تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر. وكان زعيم حزب معسكر الدولة، بيني جانتس، قد صرح بإن إسرائيل شهدت انقلابًا قضائيًا أضعف الدولة، مضيفًا أن حركة حماس رصدت هذا الضعف واستغلته. وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد جانتس أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد إعادة المختطفين، ولكنه يخشى أن يخاطر سياسيًا.

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