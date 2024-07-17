مي سليم تستعد لطرح أغنية جديدة.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي سليم لطرح أغنية جديدة لها خلال الأيام المقبلة وتتعاون مي مع فيها مع الشاعر أحمد عيسى، والملحن مدين، والموزع أمين نبيل.

مسلسل "المداح 4- أسطورة العودة"

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة مي سليم في مسلسل "المداح 4- أسطورة العودة" وهو المسلسل الذي تم عرضه في موسم دراما لهذا العام الحالي 2024، وقد حقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم وضم المسلسل نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، مي سليم، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، صفاء جلال، حنان يوسف، وآخرين من النجوم المتميزين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر أعمال الفنانة مي سليم الغنائية



أما عن آخر الأعمال الغنائية التي طرحتها الفنانة مي سليم، فهى أغنية بعنوان "إحنا كبنات" والتي طرحتها في شهر ديسمبر من عام 2022، وكانت الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي، وحققت الأغنية نجاحًا ورواجًا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على العديد من منصات التواصل الإجتماعي.