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أحمد جودة - القاهرة - قال النجم الفرنسي كيليان مبابي الثلاثاء لجماهير ريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو بمناسبة تقديمه رسميا لاعبا للنادي الملكي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، "سأضحي بحياتي لهذا النادي"، مؤكدا مرة أخرى أنه يُحقق "حلم" الطفولة.

مبابي لجماهير ريال مدريد "سأضحي بحياتي لهذا النادي"

وقال ابن الـ25 عامًا متحدثًا بالإسبانية بطلاقة "وجودي هنا أمرٌ لا يُصدّق. لقد حلمت لسنوات باللعب لريال مدريد واليوم أصبح حلمي حقيقة.

وأضاف أنا فتى سعيد، سأضحي حياتي لهذا النادي ولهذا الشعار. أنا فخور بتحقيق حلمي وأن أصبح لاعبًا في أفضل نادي في تاريخ كرة القدم".